الشيخ مشعل الأحمد الصباح أميرًا للكويت خلفاً للشيخ نواف وإسرائيل تواصل قصف شمال وجنوب غزة .. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية الصادرة اليوم

نتنياهو: فخور بمنع قيام دولة فلسطين.. وغزة ستصبح تحت سيطرتنا الأمنية

غضب في إسرائيل بعد اعتراف الجيش بقتل 3 محتجزين في غزة

وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا: يجب وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة

كتائب القسام: قتلنا 5 جنود إسرائيليين في معارك بقطاع غزة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت "الأنباء" إن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الحملة التي أطلقتها الوزارة بعنوان "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟" نسعى من خلالها إلى استعراض أبرز ميزات السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية في مختلف الأماكن والمجالات، وكذلك توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار بجانب إتاحة كل المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح كل المجالات المتاحة وكذلك تقديم كل التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مجلس الوزراء في الكويت أعلن الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح أميراً للكويت، خلفاً للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي توفي، عن 86 عاماً.

وأعلن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الحداد 40 يوماً في البلاد، وإغلاق الدوائر الرسمية 3 أيام. وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

وقالت "الوطن" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال، إن قطاع غزة، سيصبح بعد انتهاء الحرب منزوع السلاح، وأن الجيش الإسرائيلي سيكون "مسؤولاً عن الأمن هناك"، مضيفاً أنه "فخور لمنعه قيام دولة فلسطين خلال الثلاثين عاماً الماضية".

وتهرّب نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع يوآف جالانت، والوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، من الرد على سؤال بشأن اجتماع عُقد في أوسلو بين رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. لكنه أكد أنه أعطى تعليمات لفريق التفاوض.

وأشارت "القبس" إلى أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كامرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، قالا في مقال مشترك أوردته صحيفة "تايمز" البريطانية، إن "لإسرائيل الحق في القضاء على التهديد الذي تشكله حماس، ولكن تم قتل عدد كبير جداً من المدنيين".

ودعا كاميرون وبيربوك إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في غزة، وحذرا من أن "عدداً كبيراً جداً من المدنيين سقطوا" في الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقالت "الراي" إن تظاهرات غاضبة في مدن إسرائيلية عدة خرجت مساء السبت، بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي بقتل 3 محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، فيما طالب المئات من المتظاهرين باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت "الجريدة" أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أعلن أنه يتحمل المسؤولية في مقتل المحتجزين الثلاثة، قائلاً: "إن الحادث الذي قتل فيه جنود الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ المحتجزين الثلاثة، هو حادث صعب ومؤلم"، مضيفاً: "الأسرى الثلاثة الذين نجوا بعد 70 يوماً جهنمياً، تحركوا نحو جنود الجيش الإسرائيلي، وتم قتلهم بنيران قواتنا".

وأشارت "الأنباء" إلى أن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" قالت إن مقاتليها قتلوا خمسة جنود إسرائيليين في المعارك بقطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام" أن مقاتليها تمكنوا من "قنص" ثلاثة جنود إسرائيليين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، كما قتلوا جنديين إسرائيليين آخرين في حي الزيتون.