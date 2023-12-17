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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام البدري: تحية لكولر.. الأهلي قادر على الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية

صدى البلد

قال حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي، إن النادي الأهلي استحق الفوز بكل جدارة ضد اتحاد جدة، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

 

وتابع حسام البدري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأهلي قدم مباراة مميزة سواء على المستوى التكتيكي أو الفني، وأحيي الجهاز الفني على الوصول بالفريق إلى هذه المرحلة في المونديال".

 

وأضاف حسام البدري: "الأهلي نجح في خطف المبادرة منذ البداية وهذا ساعد الفريق، وتفاجئت بوجود أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، ولكن المدير الفني هو صاحب القرار وهو صاحب الرؤية وكولر استحق التحية بسبب شجاعته".

 

وقال مدرب الأهلي السابق: "نجم المباراة هو الفريق كامل، كل اللاعبين كانت مميزة وكلهم يستحقوا أفضل لاعب بالمباراة، ولا بد من الإشادة بوجود خالد بيبو وضرورة مساندته بعد فترة ناجحة تواجد بها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق".

 

واختتم حسام البدري: "مباراة فلومينينسي البرازيلي ستكون صعبة للغاية، ولكن دوافع الأهلي ستكون كبيرة بعد الفوز أمام اتحاد جدة، والدافع الأكبر سيكون هو الرغبة في الوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة، وأتوقع الفوز بنسبة كبيرة".

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