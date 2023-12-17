الخطيب يطالب لاعبي الأهلي بكتابة تاريخ لأنفسهم وجماهيرهم بكأس العالم للأندية

أكد محمود شوقي الناقد الرياضي، أن الأهلي نسى الفوز على اتحاد جدة، وبدأ التفكير فورًا في مواجهة فلومينينسي البرازيلي، بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "محمود الخطيب عقب مباراة اتحاد جدة، تحدث مع اللاعبين وأشاد بروح الفانلة الحمراء والشق الثاني كان الحديث عن الطموح ومن الممكن أن يتم كتابة تاريخ كبير، وقال لهم اكتبوا لأنفكسم وناديكم وجماهيركم تاريخ جديد".

وأضاف محمود شوقي: "الخطيب كان من المقرر أن يسافر إلى دبي اليوم للحصول على حقنة في برنامجه العلاجي، ولكنه تواصل مع طبيبه الشخصي وطلب تأجيلها لحين الوصول إلى دبي مع الفريق للمشاركة في السوبر المصري وهو ما تمت الموافقة عليه".

واختتم محمود شوقي: "الفريق قام بعملية استشفاء سريعة عقب نهاية مباراة اتحاد جدة، وهناك تركيز شديد على مباراة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي البطولة".