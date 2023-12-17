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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: إمام عاشور فوجئ بإشادة إنفانتينو وموديست أيامه معدودة في الأهلي

صدى البلد

قال محمود شوقي الناقد الرياضي، إن العلاقة بين لاعبي النادي الأهلي، رائعة للغاية سواء بالاحتفال مع كهربا أو مروان عطية عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب بمباراة اتحاد جدة.

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إمام عاشور احتفل مع أهله عبر sky، وفوجئ بنشر إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي صورته والتهنئة عبر صفحته".

وأضاف محمود شوقي: "موديست أيامه أصبحت معدودة داخل النادي الأهلي وكولر اقتنع بالأمر، ورحيله سوف يكون شبه مؤكد في يناير المقبل".

واستطرد: "الأهلي عرض 5 لاعبين تحت السن عن طريق هاني رمزي مدير الاسكاوتينج على مارسيل كولر، تم تقليصهم إلى 3 لاعبين أفارقه وسوف يتم الحسم عقب السوبر المصري في الإمارات".

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