حسن شحاتة: الأهلي يؤدي بجماعية في المونديال.. وأتمنى وصوله إلى النهائي

أشاد حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر بأداء فريق الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: "شيء مش جديد على النادي الأهلي سواء من حيث الأداء أو النتيجة".

وتابع "دائما ما يمتاز النادي الأهلي بالعمل الجماعي".

وكان الأهلي قد تخطى اتحاد جدة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثاني من البطولة.

ويواجه الأهلي فريق فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين في نصف نهائي البطولة.

وواصل حسن شحاتة "عندما تستفز فريق مثل الأهلي ما يحدث أن هذا الفريق ينتفض ويقدم أفضل مستوياته".

واختتم حسن شحاتة تصريحاته "هذا ما حدث أمام الاتحاد السعودي ونتمنى أن يصل الأهلي إلى النهائي ويحقق البطولة".