حسن شحاتة : تصالحت مع ميدو في اليوم الثاني للمشادة.. وعرف قيمة ذلك

أكد الكابتن حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر أنه سعيد بعدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2006.



وقال حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: "لم أفعل شيئاً غريباً مع أحمد حسام ميدو عندما قمت باستبداله لتنشيط الهجوم فقط، وبالفعل عمرو زكي سجّل الهدف وقد تصالحنا في اليوم الثاني مباشرة".

وأكمل : "لم يكن في نيتي إثارة غضب ميدو .. عندما عمل ميدو مديراً فنياً وتولى تدريب الاسماعيلي واجه نفس الموقف مع حسني عبدربه، ووقتها عرف قيمة ما فعلته".