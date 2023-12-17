حسن شحاتة: لم أحزن من قرار إبراهيم سعيد في نهائي 2006

أكد حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر عن عدم حزنه من قرار إبراهيم سعيد برفض تسديد ركلة الترجيح في نهائي أمم إفريقيا.

وكشف شحاتة عن ثقته في تسديد أحمد حسن ركلة الترجيح بالرغم من إهدار ركلة جزاء خلال المباراة.

وقال حسن شحاتة عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: "لم أحزن من قرار إبراهيم سعيد برفض تسديد ركلة ترجيح في نهائي أمم إفريقيا 2006 لأنه وضع طبيعي في كرة القدم".

وأضاف "وافقت على تسديد أحمد حسن أول ركلة ترجيح رغم إهدار ركلة جزاء في المباراة، لأنني كنت واثقا من التركيز بصورة أكبر خلال ركلات الترجيح".

واختتم شحاتة تصريحاته "على المدير الفني أن يعلم جيدا الأمور المعنوية والنفسية لكل لاعب قبل اتخاذ القرارات".

وكان منتخب مصر قد تغلب على كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا 2006 والتي أقيمت بمصر.

وأهدر أحمد حسن ركلة جزاء خلال مواجهة كوت ديفوار قبل أن يسجل أول ركلة ترجيح بعدما حسم التعادل الوقت الأصلي والإضافي من المباراة.