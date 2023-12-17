حسن شحاتة: البعض أخبروني بأن المحترفين يرفضون وجودي في 2006

قال الكابتن حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني، إنه واجه موقفا صعبا في ٢٠٠٦ ، عندما تلقى معلومات بأن اللاعبين المحترفين بالخارج يرفضون قيادتي للمنتخب، ويجهزون لعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن ذلك.

وقال حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc: : اجتمعت بسمير عدلي المدير الإداري وأخبرته بأن يسمح لمن يرغب في عدم الاستمرار بمغادرة فندق الإقامة.. كنت أشعر بالقلق نتيجة الأزمة ولكن القرار كان محسوما ورفضت التراجع عن طريقتي في اختيارات اللاعبين.

وأشار إلى أن البعض أخبره بأن أحمد حسن كابتن المنتخب وقتها كان يقود هذا الإتجاه ولكن لاحقاً تأكد من عدم صحة هذا الأمر.