عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن شحاتة: شيكابالا لا يحب الانضمام إلى منتخب مصر

صدى البلد

فجّر حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر مفاجأة بشأن غياب محمود شيكابالا عن المنتخب خلال أغلب فترات قيادته للفراعنة.

 

وأشار حسن شحاتة إلى أنه كان يبدي اندهاشه من اعتذار شيكابالا المتكرر عن الانضمام إلى المعسكرات.

 

وقال حسن شحاتة عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc "غضبت من شيكابالا خلال مواجهة موزمبيق في أمم إفريقيا 2010 وصرحت بذلك بين الشوطين لعدم اللعب بجدية".

 

وأضاف شحاتة: "شيكابالا بعد ذلك تأثر نوعا ما بإنفلونزا الطيور وقتها بالفعل ولكن كان هناك أسباب أخرى".

 

وتابع "شيكابالا كان لا يحب الانضمام للمعسكرات واعتذر كثيرا وتحدثت معه ولكن بالنسبة لي لن أغصبه على القرار وفي نفس التوقيت أبلغته بذلك أمام زملائه".

 

واختتم حسن شحاتة تصريحاته: "الغريب أن يكون شيكابالا بهذه الإمكانيات الكبيرة ولا يحب الانضمام إلى منتخب مصر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

ترشيحاتنا

عدم تنقل المدنيين.. تعليمات جديدة من جيش الاحتلال لأهالي غزة

صدمة في الأهلي .. إصابة محمود كهربا قبل مواجهة فلومينينسي

شاهد.. الشيخ مشعل الأحمد متأثرا لحظة دفن أمير الكويت الراحل

حسن شحاتة: شيكابالا لا يحب الانضمام إلى منتخب مصر

ازاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك

بكلمات مؤثرة.. الاتحاد الأوروبي يعزي الكويت في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

بإطلالة ناعمة.. جلسة تصوير زفاف أسماء أبو اليزيد تثير الجدل | شاهد

بشرى وإنجي ونجلاء.. 3 فنانات مصريات في عرض فيلم وداعا جوليا

«قلة أدب.. ودا كان ندر عليا»| حمو بيكا يرد على منتقدي سبوع ابنته

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ