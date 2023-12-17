حسن شحاتة: شيكابالا لا يحب الانضمام إلى منتخب مصر

فجّر حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر مفاجأة بشأن غياب محمود شيكابالا عن المنتخب خلال أغلب فترات قيادته للفراعنة.

وأشار حسن شحاتة إلى أنه كان يبدي اندهاشه من اعتذار شيكابالا المتكرر عن الانضمام إلى المعسكرات.

وقال حسن شحاتة عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc "غضبت من شيكابالا خلال مواجهة موزمبيق في أمم إفريقيا 2010 وصرحت بذلك بين الشوطين لعدم اللعب بجدية".

وأضاف شحاتة: "شيكابالا بعد ذلك تأثر نوعا ما بإنفلونزا الطيور وقتها بالفعل ولكن كان هناك أسباب أخرى".

وتابع "شيكابالا كان لا يحب الانضمام للمعسكرات واعتذر كثيرا وتحدثت معه ولكن بالنسبة لي لن أغصبه على القرار وفي نفس التوقيت أبلغته بذلك أمام زملائه".

واختتم حسن شحاتة تصريحاته: "الغريب أن يكون شيكابالا بهذه الإمكانيات الكبيرة ولا يحب الانضمام إلى منتخب مصر".