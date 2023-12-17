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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد جاد الله: لاعبو الأهلي أمامهم فرصة لمواصلة كتابة التاريخ بكأس العالم للأندية

صدى البلد

أشاد خالد جاد الله لاعب النادي الأهلي السابق بأداء المارد الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي أمس الأول الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

 

وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: لاعبو النادي الأهلي قدموا مباراة مميزة أمام اتحاد جدة السعودي رغم النجوم العديدة في صفوف "العميد" وعلى رأسهم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما، ونجولو كانتي، وكذلك لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، إلا أن لاعبي القلعة الحمراء أعطوا درسًا كرويًا لأصحاب الأرض واستحق "الأحمر" الفوز بتلك النتيجة الكبيرة".

 

وأضاف خالد جاد الله: "مواجهة فلومينينسي البرازيلي تختلف كثيرًا عن اتحاد جدة، وأؤكد أنها أصعب على النادي الأهلي، وأطالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم، لخطف تذكرة التأهل إلى نهائي مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ القلعة الحمراء ومواصلة كتابة التاريخ في البطولة العالمية الكبيرة".

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