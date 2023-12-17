مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن قرار نادي الزمالك رسميًا ببيع محمد صبحي حارس الفريق ، مقابل 500 ألف دولار خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكتب مهيب عبد الهادي على حسابه الرسمي على فيس بوك: الزمالك يقرر بيع محمد صبحي مقابل 500 ألف دولار.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته في العاشرة صباح اليوم على ملعب النادي، على أن يعلن بعدها الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مواجهة بطل أنجولا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تكليف رامي نصوحي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا، استعداداً لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.