المصري: ملف مروان حمدي مع علي ماهر وقرار هام يصدر بشأنه خلال أيام

أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للمصري البورسعيدي، أن هناك قرار سيصدر من جانب ناديه بشأن مروان حمدي خلال الأيام المقبلة.



قال محمد عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: “مروان لاعب جيد ولكن الموضوع مع كابتن علي ماهر ومع إدارة النادي”.

وأضاف: "منحنا اللاعبين إجازة بعد مباراة الزمالك وسيكون هناك قرار خاص منتظر بشأن مروان حمدي خلال الأيام المقبلة".

وتطرق للحديث عن الفوز الأخير على الزمالك، قائلا: "المباراة كانت صعبة للغاية خاصة أن المعنويات والدوافع كانت مميزة بالنسبة للزمالك وهذا كان يصعب اللقاء كثيرا ولكننا نجحنا في النهاية في حصد الثلاث نقاط وحققنا الهدف".