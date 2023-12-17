البطريركية اللاتينية: جندي إسرائيلي ينهي حياة امرأة وابنتها داخل كنيسة في غزة

قالت البطريركية اللاتينية في القدس، إن جندياً إسرائيلياً قتل امرأة وابنتها، السبت، داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع

وجاء في بيان للبطريركية: "ظهيرة يوم 16 ديسمبر 2023، اغتال قنّاص من الجيش الإسرائيلي سيّدتين مسيحيتين داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، حيث لجأت غالبية العائلات المسيحية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وأضاف البيان: "استُشهدت ناهدة وابنتها سمر رمياً بالرصاص أثناء ذهابهما إلى دير الراهبات" من دون تحديد سنّيهما.

وتابعت البطريركية: "وأصيب 7 أشخاص آخرين بالرصاص أثناء محاولتهم مساعدة غيرهم داخل أسوار الدير. لم يسبق ذلك أي تحذير أو إشعار. أطلقت النار عليهم بدم بارد داخل مبنى الدير حيث لا يوجد مقاومة".

من جهته، علّق وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني على هذا الحادث، وقال عبر منصة "إكس": "أناشد الحكومة والجيش الإسرائيليين بشكل عاجل حماية أماكن العبادة المسيحية في غزة"، مشيراً إلى أن "هذا ليس المكان الذي يختبئ فيه" مقاتلي حماس.