الجمهورية: الشعب المصري قدم ملحمة في حب الوطن خلال الانتخابات الرئاسية

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن الشعب المصري قدم - خلال الانتخابات الرئاسية - ملحمة جديدة في حب الوطن، بإقبال كثيف وغير مسبوق على اللجان الانتخابية في الخارج والداخل.



وكتبت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأحد تحت عنوان (الرئيس الجديد.. وأمن الوطن) - "غـدًا.. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية للانتخابات الرئاسية 2024 واسم الفائز بثقـة الشعب العظيم الذي قدم ملحمة جديدة في حب الوطن، بإقبال كثيف وغير مسبوق على اللجان الانتخابية في الخارج والداخل".



وأضافت: "الشعب يختار رئيسه، كتكليف؛ لرعاية مصالحه، وحماية أمنه القومي وسـط منطقة متأججة بالصراعات المسلحة والسياسية.. وكذلك لاستكمال مشوار التنمية الزراعية والصناعية، والنهضة الصحية والتعليمية، التي بدأت بالفعل منذ 10 سنوات".



وأشارت إلى أن الطريق مازال طويلا، وشعبنا الصابر والصامد أمام التحديات الخارجية مازال يتمســـك بالأمل، ويصنع المستحيل بالعمل، والاصطفاف خلف القائد المختار في انتخابات حرة نزيهة، أشادت بها كل وسائل الإعـلام الإقليمية والعالمية، ولم يتم تلقي طعونا في نزاهتها، وهـذا يعـد أيضا إنجازًا ديمقراطيا جديدًا، ووسامًا على صدر الهيئـة الوطنية للانتخابات التي أدارت العملية باحترافية كاملة، تحـت إشراف قضائي كامل.. بعـد عدالة إعلامية بين المرشحين الأربعة بجميع وسائل الإعلام.