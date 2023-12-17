نقل جثمان أمير الكويت الراحل إلى مقبرة الصليبيخات وتأثر الشيخ مشعل الأحمد|فيديو

وثق مقطع فيديو نشرته قناة "العربية"، نقل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مقبرة الصليبيخات.

وظهر في فيديو آخر، تأثر أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بعد نقل جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد إلى مقبرة الصليبيخات.

وبدأت صباح اليوم الأحد، مراسم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي رحل أمس عن عمر ناهز 86 عامًا.

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.