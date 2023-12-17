الكويت تشيع أميرها.. جثمان الشيخ نواف الأحمد يوارى الثرى| فيديو وصور

وري الثرى صباح اليوم الأحد، جثمان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل في مقبرة الصليبخات.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، أدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الشيخ نواف الأحمد في مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق.

وتم نقل جثمان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى مقبرة الصليبيخات، ليواري الثرى بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

وظهر في مقطع فيديو، أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح متأثرًا بعد نقل جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد إلى مقبرة الصليبيخات.

تفاصيل صلاة الجنازة على جثمان أمير الكويت

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أعلن في وقت سابق، أن صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد تقام اليوم بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، ومراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على الأقرباء فقط.

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

الكويت تشيع أميرها

الكويت تشيع أميرها

الكويت تشيع أميرها

الكويت تشيع أميرها