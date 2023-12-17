حظوظه مرتفعة.. خالد جاد الله : الأهلي مصدر السعادة في مصر |فيديو

أشاد خالد جاد الله، نجم الأهلي الأسبق، بالمستوى الذي قدمه الفارس الأحمر أمام اتحاد جدة السعودي بالمباراة التي جرت مساء أمس السبت ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال خالد جاد الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام اتحاد جدة، ويستحق الفوز عن جدارة واستحقاق.

وأوضح جاد الله، إنه توقع ظهور الأهلي بشكل مميز بداية من كأس العالم للأندية، رغم مستواه المذبذب الذي سبق انطلاق البطولة العالمية.

وتابع :" الأهلي تحلى بالروح والصفات الإرادية داخل الملعب أمام اتحاد جدة، وفاز بالنصيب الأكبر من الكرات المشتركة في مواجهة النمور".

وشدد :" الأهلي مصدر السعادة في مصر، وحظوظه مرتفعة في العبور لنهائي بطولة كاس العالم للأندية، رغم صعوبة منافسه البرازيلي".