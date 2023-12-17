صدمة في الأهلي .. إصابة محمود كهربا قبل مواجهة فلومينينسي

تعرّض محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، لإصابة عضلية خلال مشاركته في مباراة اتحاد جدة السعودي التي جرت أمس الجمعة ببطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن محمود كهربا مهاجم الأهلي يعاني من إصابة عضلية وسبب استبداله في مباراة اتحاد جدة كان بسبب الإصابة.

وأفاد حتحوت، أن هناك شكوكا حول لحاق اللاعب محمود كهربا، بمواجهة فلومنينسي المقبلة حيث سيخضع لاختبار طبي في مران الغد لحسم موقفه.

وأشار حتحوت إلى أن الأهلي يعمل حاليا على تجهيز طاهر محمد طاهر كحل بديل لمحمود كهربا حال تعذر لحاقه باللقاء إلى جانب وجود بيرسي تاو أيضا كأحد الحلول أيضا.

