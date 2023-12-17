في عيد ميلاده.. قصة اعتزال يوري مرقدي وإحياء حفل الوداع

يحتفل اليوم الأحد 17 ديسمبر، الفنان يوري مرقدي، بعيد ميلاده الـ 54، إذ ولد في مثل هذا اليوم 1969، وقدم العديد من الأغاني الشهيرة.

يوري مرقدي ومنعه من دخول الشاطئ

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تداولوا فيديو للفنان يورى مرقدى، أعلن فيه عن غضبه بعد تعرضه للمنع من دخول أحد الشواطئ برفقة كلبه.



وأكد يوري مرقدى خلال الفيديو أنه ذهب والكلب الخاص به إلى أحد الشواطئ في دولة لبنان، إلا أن أفراد الأمن المسئولين عن المكان، رفضوا دخوله والكلب، مؤكدين أن هناك قرارا بمنع دخول كل من الكلاب والمحجبات إلى الشاطئ.

وأعلن الفنان يوري مرقدي عن غضبه من هذا التصرف، مؤكدًا أن منع المحجبات مع الكلاب فى قائمة واحدة أمر غير مقبول.

في الوقت نفسه، أحدث الأمر حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين خصوصا، معلنين عن رفضهم لمثل تلك الانتهاكات أو منع دخول المحجبات ووضعهم فى قائمة واحدة مع الكلاب.

يوري مرقدي يعتزل الفن

وكان المطرب اللبنانى يورى مرقدي قد أعلن اعتزاله الفن، وذلك عبر حسابه الرسمى بتطبيق انستجرام. وكتب يورى مرقدي: "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية .. أفضل الفن فى العتمة .. I’m out “.

وكان يوري مرقدي قد أعلن أحيا حفلا غنائيا أطلق عليه حفل الوداع وهي أخر حفل فى مشواره الفني، قدم من خلالها العديد من أغانيه، وهي التى أقميت وسط حضور عدد كبير من أصدقائه ومحبيه.