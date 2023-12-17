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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: محمد عبد المنعم نجح في وقف خطورة بنزيما

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

قال رامي ربيع نجم الأهلي الأسبق، إن  النادي الأهلي استحق الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف ربيع، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، «الأهلي استحق الفوز بهذه النتيجة الكبيرة على اتحاد جدة السعودي والتأهل إلى الدور التالي بعد الروح العالية التي كان عليها اللاعبين».

وتابع ربيع، أن السويسري كولر المدير الفني لفريق الأهلي درس المنافس بعناية، وهو ما أسهم في ظهور اللاعبين بشكل مميز وتحقيق الفوز على اتحاد جدة، قائلاً« كولر قدم مباراة من الناحية التكتيكية ممتازة واستغل نقاط الضعف في الفريق السعودي».

وأشار ربيع، أن فريق اتحاد جدة، دخل مباراة الأهلي مطمئن من تحقيق الفوز، ولكن ظهرت علامات الصدمة لدي لاعبي الفريق السعودي بعد الإداء الذي قدمه الأهلي في الملعب.

وواصل ربيع، تصريحاته، أن محمد عبد المنعم نجح في وقف خطورة الفرنسي كريم بنزيما، مضيفاً أن كولر استطاع غلق المسافات على لاعبي فريق اتحاد جدة.


 

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