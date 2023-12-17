لاعب أوسترز السويدي|أحمد بونا يعلن تلقيه 3 عروض من أندية الدوري المصري

أعلن أحمد بونا، لاعب فريق أوسترز السويدي، عن رغبته في اللعب بالدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد بونا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" مصر هى بلدي الأم وأطمح في اللعب بها وتمثيلها مستقبلا".

وواصل أحمد بونا : " اكتسبت خبرة كبيرة في اللعب مع منتخب السويد تحت 18 سنة، أنا أتابع الدوري المصري هذا العام، ولدى 3 عروض من أندية مصرية، أنا أحتاج للعب في الدوري المصري حتى أثبت نفسي وانضم لمنتخب مصر في المرحلة ".



وأردف:" رغم حصولي على الجنسية السويدية إلا أنه ستتم معاملتي معاملة اللاعب المحلي سأنضم لصفوفه خلال الفترة المقبلة، لأنني أمتلك الجنسية المصرية في الوقت نفسه.".

وتابع :" الأهلي والزمالك فريقان رائعان وعائلتي بعضها ينتمي للأحمر والآخر للأبيض، والأهلي يلعب بشكل رائع وبيراميدز حاليا يتصدر الدوري المصري".