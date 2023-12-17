نجم الزمالك السابق: معتمد جمال يعمل في ظروف صعبة ويجب مساندته

أكد سمير نجم الزمالك السابق، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، يعمل في ظروف صعبة للغاية وفي ظل نقص عددي كبير.



وقال سمير في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك إن الزمالك يعاني من إصابات كثيرة للغاية وإيقاف قيد، وهو ما جعل معتمد جمال لا يستطيع إراحة بعض اللاعبين المجهدين، فهو مضطر لإشراك زيزو وشيكابالا وعبد الشافي في كل المباريات رغم إجهادهم.



وأشار سمير إلى أن معتمد سار بشكل جيد مع الزمالك وحقق انتصارات في أغلب المباريات، وهزيمة المصري لا يجب أن تؤثر على تقييم الجماهير له.



واختتم سمير تصريحاته، بالإشادة بمشاركة فريق الكرة في دورة ودية بالإمارات، مؤكدًا أن الزمالك بدأ يستغل شعبيته في الخليج، وتسويق نفسه بشكل جيد، كما سيستفيد الفريق فنيًا بشكل كبير من تلك الدورة.