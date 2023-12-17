رئيس جامعة حلوان: نعمل على إطلاق كافة أنواع الأنشطة الطلابية بالجامعة

تعمل إدارة رعاية شباب جامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الندوات التثقيفية والعلمية والتوعوية المختلفة فى كافة المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

كما تعمل الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات والمهرجانات الرياضية بكافة الألعاب الفردية والجماعية وتنظيم العروض والمعارض الفنية بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعداد جيل واع قادر على الإبداع .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بأن الجامعة تحرص على عقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعداداً سليماً، حيث تعمل هذه الندوات على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية، حيث إن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعل في حياتهم، ويسهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسؤولية.

ونوه الدكتور قنديل إلى أن الأنشطة الطلابية تعزز الشعور بحب الوطن و تخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

جدير بالذكر أنه شاركت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في الجولة التوعوية الفنية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في 13 محافظة على مدار شهر، من خلال برنامج "فنون تنموية".

وقدمت الكلية 26 ورشة عمل للكاريكاتير والجرافيتي في إطار البرنامج، الذي يهدف للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

وجاءت مشاركة كلية الفنون تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت الورش المحافظات: الفيوم والإسكندرية والغربية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر والعريش ودمياط والقاهرة.

قام بالتدريب م.عهد عزام و م.ياسمين جابر المعيدين بقسم الزخرفة والخريجات مصممة.يارا أسامة ومصممة .آية عاطف.