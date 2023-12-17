إقتصادية النواب: مصر تقترب من تحويلها لمركز إقليمي كبير فى الصناعات الدوائية

أعرب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، عن ثقته التامة فى أن مصر ستتحول إلى مركز إقليمي كبير فى توطين الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية ، خلال السنوات القليلة القادمة بعد نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بهذه الصناعات الاسترتيجية ، مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم، إنّ تحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى توطين وتعميق الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توفير الاكتفاء الذاتي من الادوية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والأفريقية بصفة خاصة، مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لملف تصنيع المواد الخام الدوائية للحد من الفاتورة الاستيرادية.

وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام التى أكد فيها أن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالاضافة الى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة، معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور محمود عصمت بأن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنيه بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى و الخارجى للنهوض بالصناعة و الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.