الولايات المتحدة تبحث السيناريوهات المتاحة للرد على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر |تفاصيل

كشف مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة تدرس خيارات الرد على الحوثيين في اليمن، حيث تعطل الهجمات المتكررة من قبل المجموعة المدعومة من إيران الشحن الدولي عبر ممر مائي رئيسي في البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسؤولين امريكيين، لم يذكرا اسمهما، أنه تم نقل مجموعة مجموعة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور إلى خليج عدن كي تكون في وضع يمكنها من دعم استجابة الولايات المتحدة المحتملة.

كما أخبر أحد المسؤولين أيضا بوليتيكو أن القادة العسكريين الأمريكيين "قد وضعوا خيارات" لضرب المجموعة التي تتخذ من اليمن مقرا لها؛ بينما رفض المتحدث باسم البنتاجون التعليق.

وشن الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، بالإضافة إلى إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تهدف إلى إنهاء حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس.