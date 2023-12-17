عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 84 لاعبا.. جامعة حلوان تكشف تفاصيل بطولة التايكوندو

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بجامعة حلوان، ضمن خطة الإدارة العامة لرعاية الشباب، بطولة التايكوندو على مستوى كليات الجامعة. وتضمنت البطولة منافسات الكروجي والبومزا.

جاء تنظيم البطولة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكشفت ادارة رعاية الشباب بجامعة حلوان انه شارك في بطولة الكروجي 40 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، فيما شارك في بطولة الكروجي للطالبات 24 طالبة من مختلف الكليات. كما شارك في بطولة البومزا 10 طلاب و10 طالبات، بإجمالي 84 لاعبًا ولاعبة على مستوى كليات الجامعة.  

وتابعت الإدارة أنه بعد  الانتهاء من البطولة، تم اختيار عدد من اللاعبين لدخول معسكر إعداد استعدادًا لبطولة الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعى" الـ 51 عامًا، تحت إشراف الدكتور أحمد زهران المدير الفني للمنتخب والدكتور محمد مجدي عمارة مدرب منتخب الطلاب والدكتور إبراهيم أبو ضيف مدرب منتخب الطالبات والدكتور رضا عبد الحميد مدرب البومزا، وكابتن أحمد ابراهيم إداري منتخب الجامعة.

جاء تنظيم البطولة تحت إشراف كل من: هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، ومحمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

ونظمت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ندوة توعوية بعنوان معاً نستطيع القضاء على الأمية من أجل رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وذلك ضمن متطلبات مقرر التدريب الميداني لطلاب القسم التربوي لتأهيلهم للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي ، الدكتور نعيم رابح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وعقدت الندوة بالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، وبين الدكتورة أحلام عبد العظيم رئيس قسم الاقتصاد المنزلي التربوي بكلية الاقتصاد المنزلي.

تناولت الندوة الحديث عن فلسفة ومرتكزات المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعات المصرية، ومحو الأمية بين الواجب الوطني والمسئولية المجتمعية، ومناقشة رؤية ورسالة المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، كما تم التعريف بإجراءات وخطوات وآليات الالتحاق بالمشروع.
المحور الخامس مهارات تخطيط وتنفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، وكذلك التعريف بمحتوى المنهج التعليمي المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار للتدريس بفصول محو الأمية (محتوى منهج القراءة والكتابة ، محتوى منهج الحساب).
كما تم استقصاء أدوار كل من المعلم والمتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، وعرض  نماذج من أدوات تقويم نواتج التعلم المتوقعة بفصول محو الأمية للدارسين الكبار.

Jobs Education إدارة النشاط الرياضي الإقتصاد المنزلي جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بطولة التايكوندو حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

أول قرارات الرئيس القادم.. 9 ملفات تحتاج جراحة فورية لإصلاح التشوهات

ترشيحاتنا

بعد الطرد أمام الاتحاد.. فرمان من فيفا ضد موديست في مونديال الأندية

سعر مناسب.. أفضل موبايل سامسونج للطلبة

بقذائف من العيار الثقيل.. القسام تستهدف جنود الاحتلال وتكبد إسرائيل خسائر فادحة

إعلان صادم من روسيا بشأن تمديد تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

واقفة وراء البسطاء.. ليلى علوي: يسرا بتوزع عيش ولحمة لله

بابا الفاتيكان يعلق على مقتل امرأتين من الكاثوليك برصاص الاحتلال في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم .. لن تصدق ثمن فستان هيدي كرم المثير للجدل بمهرجان الجونة

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

"روح الروح".. جدل بين رواد السوشيال ميديا بسبب صورة الجد الفلسطيني

لن تصدق كيف كانت.. إطلالات شام الذهبي قبل وبعد فقدان وزنها

فيديو

غادة عبدالرازق: صنفوني ممثلة إغراء بسبب "الأجندة الحمرا"

فيديو لجندي إسرائيلي يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

أحلف ع المصحف.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

سروال إليسا تمزق وأظهر جزءًا من جسمها.. ماذا فعلت على المسرح؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ