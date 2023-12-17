Kyndryl العالمية تطلق ملامح التكنولوجيا المستدامة لعام 2024

تطلق شركة Kyndryl العالمية نظرة شاملة لمستقبل إدارة المؤسسات التكنولوجية، متسلحةً بالتكامل والكفاءة وفنون التشغيل الآلي.

وتواصل الشركة، المتخصصة في مجال خدمات البنية التحتية التأكيد على الدور البارز في دعم النمو المستدام والتحويل الرقمي لشركائها في المنطقة والعالم.

وفي عالم يتسارع فيه الابتكار التكنولوجي، تقف المؤسسات على أعتاب تحول جذري يتطلب التكيف مع متطلبات السوق واستيعاب للتقدم التكنولوجي المستمر.

وفي هذا الإطار، تعتبر مبادرة الشركة العالمية بمثابة رافد حيوي للمؤسسات الطامحة للريادة والتميز في مشهد الأعمال العالمي.

وعلى صعيد الاستدامة، جاءت تصريحات فيث تايلور، نائبة الرئيس ومسؤولة الاستدامة العالمية وESG في Kyndryl، لتؤكد على الدور الهام للحفاظ على البيئة من خلال الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة.

واكدت الشركة على تحقيق أهداف الصفر الصافي بحلول العام 2040.