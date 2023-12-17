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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الدقهلية: تحرير 41 مخالفة متنوعة في مجالي المخابز والأسواق بـ6 مراكز

حملات تموينية على
حملات تموينية على المخابز

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية 41 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة على المخابز والأسواق في 6 مراكز (تمي الأمديد، دكرنس، بلقاس، ميت غمر، المنزلة، والمنصورة)، للوصول إلى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة من الدولة.

وقال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية محمد السيد دايرة- في بيان اليوم، الأحد، إنه تم المرور على 45 مخبزا؛ للتأكد من انتظام العمل بها وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج والالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات.

وأضاف أنه تم تحرير 41 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 4 آلاف و450 كيلو جراما من السكر و3 آلاف و173 لتر سولار، و500 كجم أسمدة مدعمة، وطن ملح، 300 كجم جبن، و40 شيكارة نترات، ويجري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.


وأوضح المشرف العام أن الجميع يعمل بكامل طاقته من أجل وصول رغيف العيش إلى المستوى الذي يليق بالمواطن والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين. 

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