اتحاد الجودو يكرم أبطال المنتخبات وجمعيته العمومية

حرص مسئولي اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، على تكريم لاعبي المنتخبات الوطنية أصحاب الإنجازات والميداليات، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم مؤخرا في أحد فندق منطقة مصر الجديدة.

وشهد الحفل تكريم لاعبي المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية، وأعضاء الجمعية العمومية، على دعمهم للاتحاد ومجلس إدارته خلال الفترة الماضية.

من جانبه، قال مرزوق علي، إن الجمعية العمومية قدمت دعم كبير لمجلس إدارة اتحاد الجودو خلال الفترة الأخيرة، وأن الأندية بات لديها وعي بكبير بحجم الإنجازات التي تحققت مؤخرا في الجودو المصري.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن مجلس الإدارة حريص على تكريم اللاعبين أصحاب الإنجازات والنجاحات بشكل ثابت كل عام، وأن الأجهزة الفنية للمنتخبات وعلى رأسها الأسطورة محمد رشوان، قدمت مجهودات كبيرة من أجل دفع اللاعبين نحو منصات التتويج.

وتابع: "حققنا طفرة كبيرة في الجودو المصري على كافة المستويات الإدارية والفنية، والفترة المقبلة ستشهد تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، والآن بات هدفنا اعتلاء منصات التتويج العالمية والأولمبية".

ووجه مرزوق علي الشكر لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم النائب حسام عوض الله والكابتن عصام رشاد واللواء طارق عز الدين واللواء طبيب خالد المعتز والعميد عمرو مكرم والدكتور أحمد صبرة.

واعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد الجودو بالاجماع، الميزانية والحساب الختامي خلال اجتماعها اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

واكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور 31 هيئة من أصل 38 لهم حق الحضور.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من البنود الهامة أبرزها اعتماد الميزانية والحساب الختامي ومناقشة الموضوعات المطروحة والمقدمة من أعضاء الجمعية العمومية في الموعد القانوني.