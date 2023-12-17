حزب الله يطلق وابلا من الصواريخ على عدد من المواقع الإسرائيلية

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن حزب الله اللبناني أطلق وابلاً من الصواريخ المضادة للدبابات على عدد من نقاط التفتيش والمواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ صباح اليوم.

وأضافت الصحيفة أن قاعة العروض والثقافة في كيبوتس ساسا في الجليل الأعلى المحتل، تعرضت لقصف بصاروخ مضاد للطائرات.

وأوضحت الصحيفة أنه لم تقع إصابات لكن أضرار جسيمة حدثت في المكان.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم عدة مناطق في الأراضي اللبنانية بنيران المدفعية ردا على إطلاق صواريخ .