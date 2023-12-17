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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتجي يكشف رسالة الخطيب للاعبي الأهلي بعد الفوز على اتحاد جدة

صدى البلد

كشف خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المشاركة في كأس العالم للأندية ‏بالسعودية، عن الرسالة التي وجهها الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، للاعبين ‏عقب مباراة اتحاد جدة. 

وقال مرتجي: «الكابتن محمود الخطيب حرص على النزول إلى غرفة ملابس الفريق عقب ‏مواجهة اتحاد جدة، وقال للاعبين: «سبق أن تحدثت معكم قبل المباراة وأبلغتكم أنكم أنتم ‏الأهلي.. سعيد من أجل فرحة الجماهير سواء التي جاءت خلفكم لدعمكم في ملعب المباراة ‏وكافة الجماهير المساندة للفريق.. أنتم أفضل لاعبين في إفريقيا وخلفكم جمهور يهز جبالًا».‏ 

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي ‏كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ‏ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏ 

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا ‏الجنوبية ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

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