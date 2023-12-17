تقتل وتصيب المئات.. فاكهة ملوثة بالسالمونيلا يجب التوقف عن تناولها

فاكهة ملوثة بالسالمونيلا تقتل وتصيب المئات بأميركا وتسبب في الوقت نفسه الإصابة بالقيء والإسهال وبعض التشنجات بالمعدة والحمى، حيث تبدأ الأعراض بعد 6 ساعات إلى 6 أيام وذلك من دخول البكتيريا إلى الجسم

وفقا لتقرير نشرته شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية يعد التفشي المستمر لعدوى السالمونيلا مرتبط بفاكهة الكنتالوب أو الشمام يعد مستمر في التوسع، وتم رصد حوالي 302 حالة في 42 ولاية وذلك حتى الجمعة، بينما قد توفي حوالي4 أشخاص وذلك في ولايتي مينيسوتا وأوريغون.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض الأميركية تعد معظم الإصابات لدى الأطفال الصغار والبالغين هي لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ودعت مراكز السيطرة على الأمراض بعدم تناول الشمام المقطع مسبقا وإعادة الأنواع التي تم شراؤها.