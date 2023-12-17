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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البقول يوميا؟

البقول
البقول

البقول هي غذاء غني بالبروتين والألياف والعناصر الغذائية الأخرى ويمكن أن تساعد في الحفاظ على وزن صحي، وتحسين صحة الأمعاء، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

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نعرض لكم أهم الفوائد الصحية لتناول البقول يوميا وأبرز الأضرار وفقا لما جاء في موقع هيلث

التحكم في الوزن: تساعد البروتين والألياف على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما قد يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام.
صحة الأمعاء: تلعب الألياف دورًا مهمًا في صحة الأمعاء، حيث تساعد في تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء.
صحة القلب: يمكن أن تساعد الألياف القابلة للذوبان في البقول على خفض مستويات الكوليسترول الضار.
عناصر غذائية أخرى:
تحتوي البقول  على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم.

الغازات: 
يمكن أن تسبب البقول الغازات لدى بعض الأشخاص ولكن يمكن أن يساعد تناولها تدريجيًا على تقليل الغازات.


النقرس:

يعد النقرس من المشكلات الصحية الشائعة ويسبب الام في المفاصل المختلفة خاصة القدمين 

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