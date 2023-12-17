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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ما الأسباب التي أدت لنجاح انتخابات الرئاسة؟ باحث يكشف التفاصيل

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

أكد مصطفى عبد اللاه، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حريصة على تنظيم عمليةانتخابات الرئاسة منذ فترة طويلة، وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، حتى يتم خروجها على الوجه المطلوب.

وقال مصطفى عبد اللاه، خلال لقاء له ببرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت العملية الانتخابية للرئاسة باحترافية، مؤكدا أنه كان هناك تنظيم شديد، وهو ما ظهر في اللجان.

 

 أحداث فلسطين

وأضاف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة المصرية تواجه تحديات خارجية، خاصة بعد أحداث فلسطين، وما يحدث في ليبيا والسودان، لذا حرص المواطنون بسبب التحديات التي تواجه الدولة، على المشاركة في الانتخابات بكثافة.

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