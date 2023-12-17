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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحر الأحمر تنجح في عملية تركيب عين صناعية متحركة بتقنية 4K لمريض

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

نجح فريق طبي بمستشفى الغردقة العام في إجراء عملية تركيب عين صناعية متحركة بتقنية 4K لمريض في العشرينيات من عمره، إذ يعاني من فقدان العين منذ الطفولة تحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

 

كشف الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر ، أن فريق أطباء الرمد بمستشفى الغردقة العام برئاسة الدكتور فارس أحمد، تمكن من إجراء عملية تركيب عين صناعية متحركة بتقنية 4K لمريض في العشرينيات من عمره يعاني من فقدان العين منذ الطفولة. 

 

ومن جانبه، أشار الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إلى توقيع الكشف الطبي على 1054 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في تخصصات العيون من «فحص قاع العين، الفحص الخارجي ،مقاس النظر، نظارات» منذ شهر ديسمبر الجاري وتوفير 20 نظارة وعلاج لغير القادرين.

 

وأشاد العربي بنجاح القافلة حيث حققت إقبالا كبيرا، مؤكداً استمرار أعمال القوافل الطبية تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

الصحة بالبحر الأحمر اللواء عمرو حنفى تركيب عين صناعية صحة البحر الأحمر مستشفى الغردقه مستشفى الغردقة العام

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