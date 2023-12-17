فيديو لجندي إسرائيلي يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

أثار مقطع فيديو لضابط إسرائيلي أعيد القيام بتداوله مرة آخرى عبر تطبيق تويتر خلال الساعات الماضية الكثير من الجدل فقد ظهر في مقطع الفيديو وهو يخاطب طلاباً ويقوم بدعوتهم إلى الالتحاق بصفوف الجيش، وذلك بعد خسارة ما يقارب 1300 قتيل.

وظهر الضابط عبر مقطع الفيديو وهو يقول إن كل 5 دقائق جندياً يموت وألمح أن كل تلك الخسائر يتم تسجيلها والحرب لم تبدأ بعد مما أثار العديد من الشكوك حول تاريخ الفيديو.

على الجانب الآخر قد أكد العديد من المناصرون لغزة والفلسطينيين أن المشهد لم يثبت خسائر الجيش الإسرائيلي المريرة، فيما أشار آخرون إلى أن الفيديو قديم ويعود إلى 15 أكتوبر الماضي فيما قد اعتبروا أن الضابط الإسرائيلي كان يقصد الـ 1200 إسرائيلي الذين قد تم سقطوهم بهجوم حماس على العديد من المستوطنات والقواعد عسكرية إسرائيلية يوم السابع من أكتوبر