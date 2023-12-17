اتحاد المرأة الفلسطينية: نتنياهو ظهر أمام المجتمع الإسرائيلي في أسوأ حالات الفشل|فيديو

قالت إيمان معلوشة عضو إتحاد المرأة الفلسطينية، إن الوضع في غزة كارثي، من لم يموت بالهدم ، يموت بسبب النزوح، مؤكدة أن الاحتلال يقوم بكل المجازر و الجرائم في فلسطين، فقط لأن الشعب الفلسطيني باقي على أرضه.

عضو إتحاد المرأة الفلسطينية: إسرائيل الأن تخسر جميع الأصعدة



وأضافت إيمان معلوشة عضو إتحاد المرأة الفلسطينية خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن هدف الاحتلال الفلسطيني واضح تماماً هو الإبادة الجماعية للفلسطينيين، لافتة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في إيجاد و إستخراج مقاومة حماس.



وأشارت عضو إتحاد المرأة الفلسطينية إلى، أن نتنياهو ظهر أمام المجتمع الإسرائيلي في أسوء حالات الفشل، مضيفة أن إسرائيل الأن تخسر جميع الأصعدة سياسياً و عسكرياً و جماهيرهم.