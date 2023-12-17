أمير قطر يتوجه إلى الكويت للعزاء في الشيخ نواف الأحمد

غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة ، وفق ما ذكرت صحيفة كويتية.

ويتوجه أمير قطر للكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبدأت صباح اليوم الأحد، مراسم تشييع جنازة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي رحل أمسعن عمر ناهز 86 عامًا.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أن صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد تقام اليوم بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، ومراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على الأقرباء فقط.

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

