أصغر صاحب مشروع.. حكاية إياد مع بيع الوافل في شوارع المعادي

الرجولة و الجدعنة ليها ناسها حكاية أصغر صاحب مشروع في شوارع المعادي

إياد محمد سعيد شاب مكافح يبلغ من العمر 16 سنه في الصف الثاني الثانوي

كشف إياد "لصدي البلد " انة بدأ المشروع من سنة مشروع بيع الوافل لانه بيحبة و كان يفكر في مشروع لكي يعمل

و استطرد أن والدتة تساعدة و في بعض الأحيان يفعل كل شئ بمفردة

و أضاف أن الاصدقاء و المعلمين في المدرسة فخورين به مؤكدة الشغل مش عيب

و وجة نصيحه إياد للشباب بضرورة العمل و البحث عن مصدر رزق حلال لأن العمل يعلم الاعتماد على النفس

و اختتم كلامه بأنه يتمني أن يكون لدية سلسلة مطاعم