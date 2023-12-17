بينها صواريخ.. سرقة أسلحة وذخيرة من قوة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، إنه تم تقديم لائحة اتهام ضد ثلاثة من سكان فلسطيني الداخل، بزعم سرقة ثلاثة صواريخ LAW وصندوق ذخيرة من قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تعمل بالقرب من الحدود اللبنانية.

ووفقا للصحيفة اللعبرية فقد طلبت اللائحة تسليم الثلاثة واحتجازهم حتى نهاية الإجراءات.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن وسام علي (24 عاما) وأمير علي (47 ​​عاما)، اللذين كانا يعملان في مصنع بالقرب من الحدود اللبنانية، لاحظا أن جنود جيش الاحتلال لا يشرفون على المكان الذي وضعت فيه الأسلحة.

وزعمت أنهم قاما بسرقة الصاروخين وبعد أيام قليلة صندوق الذخيرة، وبعد ذلك صاروخ لاو آخر.

وادعت أن الاثنان اجتمعا في منزل شقيق أمير المتهم الثالث أحمد علي، وخططوا لبيع الصواريخ وتوزيع العائدات بينهما.