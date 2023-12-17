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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر مميز وتفاصيل رائعة.. أشيك موبايل هينزل قريب ينافس iPhone 15

أشيك موبايل هينزل
أشيك موبايل هينزل قريب ينافس iPhone 15..بسعر مميز وتفاصيل را

رغم عدم حضور نوبيا Nubia الكبير في سوق الهواتف الذكية العالمي، تقوم الشركة من حين لآخر بإطلاق بعض هواتفها للعملاء العالميين، سيكون هاتف Nubia Z60 Ultra القادم أحد هذه الهواتف الذكية، حيث يتميز بشاشة كاملة غامرة بدون نتوءات وذلك بفضل استخدامه لكاميرا تحت الشاشة.

 

تفاصيل إطلاق Nubia Z60 Ultra:

 

وفقًا للموقع العالمي للشركة، سيتم إطلاق Nubia Z60 Ultra عالميًا في 19 ديسمبر الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ومن المثير للاهتمام، أن هذا هو نفس التاريخ الذي تخطط فيه الشركة لإطلاق الجهاز في موطنها الصين.
ومع ذلك، سيكون الإطلاق الصيني قبل الإطلاق العالمي بحوالي 6 ساعات.

بجانب الكاميرا الخفية تحت الشاشة، ما يجعل هذا الجهاز القادم مميزًا هو تصميمه في الآونة الأخيرة، التزمت الهواتف الذكية من الفئة الأولى بتصميمات بسيطة وآمنة. لكن Z60 Ultra يبرز بتصميم فريد للكاميرا يظهر كل عدسة بشكل منفصل. 
قد يعتقد البعض أنه مبالغ فيه، لكن يبدو أن البعض الآخر على الإنترنت معجبون بهذا التغيير، أشارت العلامة التجارية أيضًا إلى تصميم إصدار Starry Night Collector's Edition الشهير لـ Z60 Ultra في الصين، و نأمل أن يأتوا بهذا الخيار إلى السوق العالمي أيضًا.

أشيك موبايل هينزل قريب..بسعر مميز وتفاصيل رائعة


مواصفات هاتف Nubia Z60 Ultra

 

من المقرر أن يأتي Nubia Z60 Ultra بشاشة OLED بقياس 6.8 بوصة تتميز بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.
ما يجعل شاشته مثيرة للاهتمام هو عدم وجود نتوء، مما يضمن تجربة شاشة كاملة حقيقية من خلال دمج حل كاميرا سيلفي تحت الشاشة من الجيل الخامس للشركة.

سيعمل على تشغيل Z60 Ultra مجموعة معالج Snapdragon 8 Gen 3، مقترنة ببطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

وقد يأتي الهاتف بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x  وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين UFS 4.0. من المتوقع أن يكون نظام التشغيل MyOS المستند إلى Android 14، و أكد تسريب حديث على تصنيف IP68 للجهاز، مما يدل على قدرته على مقاومة الغبار والماء.

من المتوقع أن يتميز الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتثبيت بصري OIS، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب مقربة periscope OmniVision OV64B بدقة 64 ميجابكسل، ومن المتوقع أن تقدم الأخيرة تقريبًا بصريًا يصل إلى 3x بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

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