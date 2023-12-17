باصطفاف السيارات والمعدات.. سفاجا تستعد لمجابهة الأمطار والسيول والأزمات

أكد رئيس مدينة سفاجا ياسر شعبان اصطفاف معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة سفاجا بقرية الحجاج؛ لمتابعة مدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية وموسم الأمطار والسيول.



وقال رئيس المدينة - في بيان اليوم /الأحد/- إن الهدف من الاصطفاف هو الوقوف على مدى استعداد معدات وسيارات مجلس المدينة لمواجهة السيول وجميع الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، ومراجعة جاهزية المعدات للسيطرة في حالة طوارئ.



وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي لعملية الاصطفاف، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى لمراجعة كفاءة المعدات والسيارات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ طبقًا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.



وأوضح أن الاصطفاف تشكل من سيارة لإدارة المرور، و5 سيارات إسعاف منهم منهم سيارة تابعة لشركة الألومنيوم، و8 سيارات دبل كبينة وفردي تستخدم في دفع المعدات للمناطق مثل المولدات وماكينات شفط المياه.



وتابع أن الاصطفاف تضمن أيضًا 6 أتوبيسات لنقل المواطنين لمناطق الإيواء الجديدة أو العالقين على الطرق بينهم 4 تابعين لمدينة سفاجا و4 سيارات لنقل المياه الصالحة للشرب، وسيارة شفط مياه وسيارة نافوري و7 سيارات قلاب من الشركات العاملة من بينهم سيارات تابعة للوحدة المحلية.



وأشار إلى أن المعدات تتضمن أيضًا سيارتين سلم كهربائي، و3 سيارات كاسحة لنقل المعدات الثقيلة، وماكينة توليد كهرباء كبيرة، و7 مولدات صغيرة الحجم، وماكينة شفط المياه، وسيارة لتوزيع الخبز، و5 سيارات قلاب لنقل الرمال والأتربة لصلاح الطرق، و3 لوادر صغيرة الحجم، و10 لوادر كبيرة الحجم و2 جليدر لتسوية الطرق من الشركات العاملة بالمدينة.



وأكد ضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال، والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المعدات والأجهزة؛ ليكون قادرًا على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منه.