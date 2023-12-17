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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير يعلق على قرار فتح معبر كرم أبو سالم مع غزة

إيتمار بن جفير
إيتمار بن جفير

وجه وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الأحد، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، يطالب فيها بعقد مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي ​​ومناقشة القرار المعتمد لفتح معبر كرم أبو سالم أمام دخول البضائع إلى قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

وانتقد بن غفير في رسالته طريقة قرار الموافقة على دخول البضائع إلى قطاع غزة، قائلا "في الأيام القليلة الماضية، تم اتخاذ قرارات جوهرية تشكل تغييرا في سياسة المجلس الوزاري الأمني ​​المصغر دون أي نقاش وعبر استطلاع هاتفي فقط".

وأضاف: مساء السبت تقرر في استطلاع هاتفي فقط فتح معبر كرم أبو سالم أمام بضائع لعدونا، وعلمت اليوم أن هناك ادعاء بنقل 180 مليون شيكل من شمال القطاع إلى الجنوب، دون إجراء أي صوت.

وتابع: "كما سبق أن قلت أنا أعارض بشدة هذه القرارات. لكن حتى أولئك الذين يؤيدون، لا يجب أن يقرروا ذلك إلا بعد مناقشة مستفيضة في مجلس الوزراء، حيث ستُعرض على أعضاء مجلس الوزراء كافة المعطيات المؤيدة لهذه القرارات في نظركم".

وفي النهاية كتب: "في ظل هذه الظروف، سأطلب تحديد موعد للمناقشة الوزارية في أقرب وقت ممكن لغرض إعادة النظر في هذه القرارات".

وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير تساحي هنجبي فتح معبر كرم أبو سالم قطاع غزة

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