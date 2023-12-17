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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: 97.6% نسبة الاستجابة للشكاوى من يناير 2021 حتى نوفمبر 2023

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من  المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

 

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

وأكد  دعمه لمنظومة الشكاوى بالوزارة والتي تقوم بتلقى الشكاوى وتوجيهها لجهات الإختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقاً للقوانين والإشتراطات المنظمة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم .

 

وأضاف  أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بلغت (٩٧.٦٠ %) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة عدد (١٦٣٣) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣ .

هذا وقد وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة للأجهزة المختصة بمحافظة الشرقية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بالتضرر من زياده منسوب المياه الحقلية نتيجة وجود عطل بمجمع الصرف الزراعى المغطى رقم ١٨ من مصرف الجديدة ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب الشرقية بالمعاينة على الطبيعة ، وتم الدفع بالمعدات للموقع لعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم الشكوى .

وفي محافظة المنيا وجهت أجهزة مصلحة الرى للأجهزة المختصة بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر مزارعي فرع ٣ نفرتيتي بتل العمارنه من وجود تعدي على الفرع ٣ ، حيث قامت الإدارة العامة لري شرق المنيا بإتخاذ اللازم لإزاله التعدي وفتح الفرع ورد الشئ لأصله .

وفي محافظة الغربية  وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من إنسداد الصرف المغطي بمجمع رقم ٢٢ أيمن مصرف سبرباي ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بمعاينة موقع الشكوي وتطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتياً بمعدات الهيئة وحسم الشكوى  في حينه .

وفي محافظة البحيرة  وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير لتضرر اهالي الظاهرية من إنسداد مجمع رقم ٢٦ مصرف امتداد شبراخيت ، حيث قامت الإدارة العامة لصرف جنوب شرق البحيرة بالمعاينة و تطهير المجمع وعمل الصيانة اللازمة ذاتياً بمعدات هيئة الصرف وحسم الشكوي في حينه .

وفي محافظة بني سويف وجهت أجهزه هيئة الصرف للأجهزة المعنية بالمحافظة بسرعة بحث شكوى تشير للتضرر من زيادة منسوب المياه بسبب عدم تطهير مصرف المشارقة ، حيث تمت معاينة موقع الشكوي بمعرفه الإدارة العامة لصرف بني سويف وتطهير المجرى وحسم الشكوي .

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