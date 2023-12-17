بلد المسيح بدون احتفالات الميلاد| قرار تاريخي صادم لزوار بيت لحم.. و"عيسى" وسط الصخور كأطفال غزة

يستمتع جاك جيقمان بإخبار زبائنه أن كل يوم هو عيد الميلاد في متجره، الذي يتميز بمناظر ميلاد المسيح المصنوعة يدويًا من خشب الزيتون والجمال والصلبان، ولكن هذا العام لن يكون هناك عيد ميلاد في المدينة التي تتزامن مع ميلاد المسيح، الواقعة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ففي الشهر الماضي، اجتمع هنا زعماء فلسطينيون من الطوائف المسيحية، واتخذوا، مستشهدين بالحرب المدمرة في غزة، قرارًا بالإجماع بإلغاء الاحتفالات العامة.

والآن لا توجد شجرة عيد الميلاد أو أضواء متلألئة في ساحة المهد أو على طول الشوارع المرصوفة بالحصى التي ينبغي أن تعج بالسياح الأجانب في هذا الوقت من العام، ولن يكون هناك موكب عيد الميلاد مع الموسيقيين الذين ينسجون عبر ممرات المدينة القديمة، ولن يكون هناك بابا نويل في زوايا الشوارع يوزعون البهجة على الأطفال، وبدلاً من ذلك، فإن الساحة الرئيسية عبارة عن ساحة انتظار سيارات بسيطة، دون أن ترى أي تلميح لديكور العطلات، وذلك وفق ما نقله تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية.

أسوأ عيد ميلاد

عادة ما تكون الشوارع الحجرية القديمة المرصوفة بالحصى والتي تمتد من ساحة المهد في بيت لحم إلى المدينة القديمة مليئة بالأضواء الملونة وتعج بالسياح الأجانب، ولكن هذا العام، معظمهم فارغون، وهنا جقمان، مسيحي عاش في بيت لحم طوال حياته، ويعود أصله إلى الصليبيين الفاتحين الذين وصلوا إلى المنطقة منذ قرون، وفي متجره، تعمل مجموعة صغيرة من الحرفيين بجد، في تشكيل تماثيل لمريم والطفل يسوع وختم زينة شجرة عيد الميلاد، وكلها مكدسة، استعدادًا لعطلة الذروة التي لن تأتي هذا العام.

"هذا أسوأ عيد ميلاد. حتى خلال الانتفاضة الأولى، الانتفاضة الثانية، لم يكن الأمر على هذا النحو”، هكذا يقول، جقمان في إشارة إلى الانتفاضات الفلسطينية ضد إسرائيل التي بدأت في عامي 1987 و2000، على التوالي، وقد كان المتجر في العائلة منذ ثلاثة أجيال، وعلى مر السنين، نجت الشركة من أكثر من بضع صدمات، كان آخرها جائحة كوفيد-19، لكن جياكامان يقول إن هذا هو أسوأ ما يمكن أن يتذكره.

شعور المأتم .. والليل مظلم

وفي المنزل، تواجه عائلته أيضًا مشكلة في الشعور بروح عيد الميلاد، وأصبح الجميع يعيشون شعور المأتم، وقالت بناته المراهقات إنهن غير مهتمات بالتزيين هذا العام، قالوا إنه ليس لدينا الشعور لوضع شجرة عيد الميلاد"، هو يقول. "كنت حزينًا بعض الشيء. لذلك وضعت مجموعة المهد على الطاولة"، وقبالة ساحة المهد، يتحدث أسامة العلي مع عشرات من زملائه من سائقي سيارات الأجرة، وهم ينتظرون عبثًا الحصول على الأجرة، في معظم السنوات، سيكون هناك "العديد من الأشخاص يأتون من جميع أنحاء العالم" يقول، مع الكثير من الأضواء: "الآن، الليل مظلم."

والعلي، وهو مسلم، قلق بشأن المستقبل، ويقول: «لكنني أصلي من أجل السلام، ومن أجل أن تجتمع إسرائيل وفلسطين معًا»، وعلى بعد أمتار قليلة، تقع كنيسة المهد، المشهورة بمغارتها التي تحدد الموقع الدقيق الذي يعتقد المسيحيون أن يسوع ولد فيه، ويجب أن تكون الكنيسة، التي بناها الإمبراطور الروماني قسطنطين لأول مرة في القرن الرابع، مكتظة بطابور طويل يتجه نحو المكان المقدس. لكنها الآن فارغة تقريبًا.

ما يحدث من قتل ليس من الله بأي شكل

وهنا واحدة من الزوار القلائل هي ليندا نوسيرا المقيمة في فلوريدا، فتلك رحلتها الخامسة إلى فلسطين، ولكن زيارتها الأولى إلى بيت لحم، وتعتقد نوسيرا أن قرار كنائس المدينة بالتخلي عن احتفالات عيد الميلاد هو القرار الصحيح، "بسبب الحرب وبسبب كل عمليات القتل الفظيعة"، وتقول: "إنه أمر مؤلم للقلب وأعتقد أنه ليس من الله بأي شكل من الأشكال، فأنا أصلي إلى الرب أن تكون هناك نهاية [لذلك] إلى الأبد. وسيكون هناك حل لهذا"، وفقا للصحيفة الأمريكية،.

وبالقرب من واجهة الكنيسة، تنظر عائلة صلاحات إلى أسفل السلالم الحجرية البالية التي تؤدي إلى المغارة، إنها أيضًا المرة الأولى لهم في بيت لحم، وقد كانوا يعلمون أنه لن تكون هناك أضواء أو احتفالات، لكنهم جاءوا على أي حال، وغادروا قريتهم شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية قبل الفجر لمدة استغرقت حوالي ثلاث ساعات، وتحول الأمر إلى رحلة مدتها سبع ساعات تضمنت انتظارًا عند العديد من نقاط التفتيش الإسرائيلية – العديد منها جديد منذ 7 أكتوبر – وطريق أصبح أكثر تعقيدًا بسبب جدار الفصل الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية وما حولها.

أجواء تتذكر شرين أبو عقلة .. وأطفال غزة مجسم للمسيح

عائلة صلاحات مسلمة، لكن نور، 18 عامًا، وتقول: "أرادت رؤية بيت لحم، أردت أن آتي للتعرف على الديانات الأخرى، أريد التعرف على الثقافات الأخرى، أريد أن أرى كيف يحتفل الآخرون"، ويفصل حاجز الضفة الغربية مدينة بيت لحم عن المستوطنات الإسرائيلية التي تتعدى عليها، وقد تم تزيينه بالكتابات على الجدران، بما في ذلك نصب تذكاري للصحفية شيرين أبو عقلة، التي قُتلت فيما يقول مسؤولون أمريكيون إنه على الأرجح إطلاق نار إسرائيلي، وعلى بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من كنيسة المهد توجد كنيسة عيد الميلاد الإنجيلية اللوثرية، هناك، اختار القس منذر إسحاق ورعيته هذا العام للإدلاء ببيان حول مقتل العديد من الأطفال في غزة.

وباستخدام الأسمنت المكسور وحجارة الرصف، وضعوا الطفل يسوع وسط كومة من حطام منزل منهار، مستوحاة من الصور التلفزيونية لأطفال يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، كما يقول إسحاق، "أقول دائمًا أننا بحاجة إلى التخلص من الرومانسية في عيد الميلاد"، وتابع: "في الواقع، إنها قصة طفل ولد في أصعب الظروف والإمبراطورية الرومانية تحت الاحتلال، ونجا بنفسه من مذبحة الأطفال عندما ولد، لذلك كان الارتباط طبيعيًا بالنسبة لنا"، ويقول إسحاق إنه مندهش من الاهتمام الدولي الذي حظيت به كنيسته نتيجة عرضها للطفل يسوع وسط الأنقاض.

"نحن سعداء لأننا تمكنا من التحدث نيابة عن شعبنا وأن هذه الصورة الواحدة تتحدث أكثر من الكثير والكثير من الكلمات"، ويضيف: "ما زلت في حيرة وأكافح من أجل معرفة السبب وراء جذب هذه الصورة اهتمامًا أكبر... من الصور الفعلية للأطفال في غزة".