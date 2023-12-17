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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد لدى مصر.. أخر تحركات سوق الذهب والدولار

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى مصر

سلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى جمهورية مصر العربية.

وعبر الرئيس السيسي للسفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم.

 

رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بغزة: الاحتلال أطلق الكلاب علينا لتنهشنا

قال الدكتور حسام أبو صفية رئيس قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بغزة، إنّ مستشفى كمال عدوان هو المستشفى الوحيد الذي بقي بعد قصف المستشفى الإندونيسي ومستشفى الشفاء.

 

حياة كريمة: الأطفال تركوا رسائل دعم على شاحنات المساعدات لأهالي فلسطين
قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة"، إن دور مؤسسة "حياة كريمة" منذ اندلاع حرب 7 أكتوبر لم يكن تقديم المساعدات الإنسانية فقط، بل عملت على رفع وعي المواطن المصري وخاصة الأطفال بأبعاد القضية الفلسطينية.

 

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنواصل الحرب في غزة ولن نقبل بوقف إطلاق النار
أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، نبأ  عاجل، قالت فيه إن وزير الخارجية الإسرائيلي، ايلي كوهين،  أكد أنه لن يقبل بوقف إطلاق النار في غزة حاليا، مشيرا إلى أنه سنواصل الحرب بقطاع غزة حتى نحقق أهدافنا.

 

منظمة الصحة العالمية: سلمنا إمدادات طبية لمستشفى الشفاء في غزة
أفادت فضائية القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن منظمة الصحة العالمية سلمت امدادات طبية لمستشفى الشفاء في غزة، داعية لضرورة سهولة  الوصول لمستشفى الشفاء .
 

جيش الاحتلال: المعارك في غزة صعبة ومعقدة وغير مسبوقة
أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نبأ عاجل، وهي أن جيش الإحتلال، قد أكد أن المعارك في غزة صعبة ومعقدة وغير مسبوقة.

 

آخر تحركات في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21|فيديو
قدمت الإعلامية لميس سلامة  تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 ديسمير 2023
في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 17_12_2023|فيديو
استعرضت الإعلامية لميس سلامة  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه  اليوم الاثنين 17 ديسمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية
أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سيقوم بزيارة مجلس إدارة نادي الزمالك بعد العودة من بطولة كأس العالم للأندية.

 

والد إمام عاشور: أتمنى أن يكون نجلي هداف كأس العالم للأندية هذا العام
عرضت قناة “العربية مصر” تقرير فيديو بعنوان "والد إمام عاشور بعد تألق نجله في مباراة الأهلي واتحاد جدة: "كلمت ابني وباركت له".
وقال والد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، إنه سعيد بتألق نجله مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، وإن نجله تسبب في فرحة المصريين بتحقيق الهدف الثالث.



 

الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة السفراء حياة كريمة القضية الفلسطينية

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