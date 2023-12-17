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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

102 نشاط في 65 مدرسة..مياه الدقهلية تختتم حملة التوعية للفصل الدراسي الأول

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 اختتمت إدارة التوعية بشركة  مياه الدقهلية ؛ حملتها السنوية للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي.

 وذلك برعاية المهندس  خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

 حيث شملت الحملة عدة أنشطة على رأسها الندوات والزيارات لمحطات مياه الشرب، وورش التلوين، والألعاب التفاعلية، وطوابير الصباح، وتكوين أسر المياه، بالإضافة لحملات طرق الأبواب، وإجراء استطلاع رأي المواطنين ميدانيًا وتليفونيًا، والندوات الدينية، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمنطقة الأزهرية بالدقهلية، وكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومكتبة مصر العامة، وجمعية الهلال الأحمر.
واستهدفت الحملة الوصول لأكبر شريحة ممكنة من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، خاصة بقرى ومراكز مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية، وهي كلاً من: أجا، وبلقاس، وميت غمر، والمنزلة، والسنبلاوين، بالإضافة للقرى المنفذ بها برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بالدقهلية.


وقد قدمت الشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حوالي 102 نشاط فى عدد 65 مدرسة بإجمالى عدد مستفيدين 4053 طالب وطالبة؛ حيث تم تقديم 39 ندوة لحوالي 3391 طالب وطالبة، و24 زيارة مدرسية لمحطات مياه الشرب لحوالي 646 طالب وطالبة، بالإضافة إلى  18 ورشة تلوين وألعاب تفاعلية بإجمالى عدد مستفيدين 1918 طالب وطالبة، وتكوين 27 أسرة مياه وصرف بالمدارس.
وبالتعاون مع المنطقة الازهرية بالدقهلية، تم تنفيذ 34 نشاط من أنشطة التوعية فى 20 معهد لحوالي 1269 طالب وطالبة؛ حيث تم تقديم 19 ندوة لحوالي 989 طالب وطالبة، وطابور صباح لحوالي 280 طالب وطالبة، كما تم تكوين 12 أسرة مياه وصرف، وتنظيم ورشتي تلوين لحوالي 172 طالب وطالبة، كما تم عقد ندوات توعية دينية بالتنسيق مع إدارة الوعظ بالمنطقة الأزهرية لحوالي 39 موظف.
كما حرصت الشركة على التعاون مع جامعة المنصورة بتلك الحملة، ونظمت لطلبة كلية الآداب ندوة توعوية، وزيارة لمحطة المياه. وكذا التعاون مع مكتبة مصر العامة وجمعية الهلال الأحمر، وقدمت أنشطة متنوعة لحوالي 21 مستفيد.
وفى تلك الأثناء نظمت الشركة حملتي طرق للأبواب بإجمالي عدد مستفيدين 90 مواطن، وتم إجراء 689 استمارة استطلاع رأي للمواطنين ميدانيًا وتليفونيًا؛ لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، ومعرفة انطباعاتهم على الأعمال الجارية لديهم، وكذلك حصر المشكلات الخاصة بهم لحلها، حرصًا من الشركة على تقديم خدماتها بأفضل صورة ممكنة.

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استهلاك مياه الشرب الآداب بجامعة المنصورة الصرف الصحي المستدام المرحلة الثانية المنطقه الازهريه بجامعة المنصورة ترشيد استهلاك مياه الشرب حملات طرق الأبواب مديرية التربيه والتعليم بالدقهليه

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