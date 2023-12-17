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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمين العام للجامعة العربية يهنئ عاهل البحرين وولي عهده بمناسبة ⁧‫اليوم الوطني

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التهنئة إلى عاهل مملكة البحرين الملك ⁧حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة ⁧‫اليوم الوطني الـ 52‬⁩ لمملكة البحرين.

وقال أبو الغيط - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - "أهنئ جلالة ملك ⁧‫البحرين‬⁩ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وسمو ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 52‬⁩ لمملكة البحرين".. متمنيا أن يديم الله على البحرين الأمن والرخاء والاستقرار وأن تحقق مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

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