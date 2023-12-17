الأمين العام للجامعة العربية يهنئ عاهل البحرين وولي عهده بمناسبة ⁧‫اليوم الوطني

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التهنئة إلى عاهل مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 لمملكة البحرين.
وقال أبو الغيط - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - "أهنئ جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وسمو ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 52 لمملكة البحرين".. متمنيا أن يديم الله على البحرين الأمن والرخاء والاستقرار وأن تحقق مزيدا من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.