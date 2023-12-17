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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية.. مد تقديم طلبات الترشح لعضوية 3 شعب بالغرفة التجارية

مجلس إدارة الغرفة
مجلس إدارة الغرفة

أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن مد طلبات التقديم لطلبات الترشح لعضوية 3 شعب.

الفريق أسامة ربيع رئيسا لمجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الأهلية

أوضح الشافعي مد فترة تقديم طلبات الترشح في شعبة تجارة السيارات وشعبة المصوغات والساعات وشعبة تجارة البقالة والمواد الغذائية.

وتقرر مد فترة التقديم بطلبات الترشح إلى غدا الإثنين، الموافق 15-1-2024، على أن تقدم الطلبات بإدارة الشئون الاقتصادية بالدور الخامس.

وكان الشافعي، قد قرر تشكيل لجنة الخدمات والمنبثقة من مجلس الإدارة برئاسة سكرتير عام الغرفة و ٥ من أعضاء المجلس.

وبحسب القرار، يكون للجنة بعض المهام منها إعداد و توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من العيادات والمعامل والصيدليات و الأندية الإجتماعية وقاعات الأفراح لتقديم خصومات بنسبة معينة للتجار المنتسبين للغرفة المجددين العضوية.

و تقرر تشكيل لجنة برئاسة سعيد شعيب سكرتير الغرفة التجارية وعضوية كلا من أحمد سامي سليم امين صندوق مساعد، علي العدوي، أحمد موسي،حاتم العدوي، محمد فايق.

من جانبه أكد سعيد شعيب سكرتير الغرفة ورئيس اللجنة، أن القرار يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات فعالة للتجار و المنتسبين للغرفة التجارية بالإسماعيلية.

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