نقابة الصحفيين: طرح 96 وحدة سكنية بمشروع جنة القاهرة الجديدة

تعلن نقابة الصحفيين عن فتح باب الحجز لعدد (96) وحدة سكنية فى مدينة القاهرة الجديدة بمشروع جنة، اعتبارًا من الإثنين 18/12/2023م وحتى الاثنين 25/12/2023م، سعر المتر (11575 جنيهًا) بخلاف نسبة التميز، بمساحات تتراوح من (100م، 130م، 140م، 150م) وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات فى النقابة.

- يُسدد 20% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء).

- يُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة مع مراعاة أنه تحددت قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فتستخدم للعام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، على أن يُقسط الباقى وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام، ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ الاستلام.

التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول.

شروط الحجز: الأولوية لمَن لم يحصل على أى استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة من قبل.

فى حالة زيادة الأعداد تُجرى قرعة علنية لتبدأ بعدها إجراءات سداد مقدم الحجز فى بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب.

